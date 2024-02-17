Вайцеховская: Самарин всегда олицетворял на льду прежде всего человеческие качества

Обозреватель RT Елена Вайцеховская отреагировала на решение фигуриста Александра Самарина завершить профессиональную карьеру.

«Александр Самарин официально завершил карьеру, и это останется, думаю, одним из ключевых моментов Спартакиады.

Когда спортсмен завершает столь длинный путь, вместивший в себя более десятка лет выступлений на взрослом уровне, невольно начинаешь размышлять: что считать в этой карьере главным? 12 чемпионатов страны, в которых Самарин пять раз поднимался на пьедестал? Четыре чемпионата Европы с местами в первом десятке и серебром в 2019-м? Или обиднейшее стечение обстоятельств, вследствие которого Самарин, будучи вице-чемпионом страны, не сумел пробиться в олимпийскую сборную в 2018-м?

Всё это — те самые вехи, которые остаются в послужном списке навсегда, но сказать на самом деле хочется о другом. О той самоотверженности в работе, которая всегда отличала Самарина-фигуриста. О его преданности тренеру и своему виду спорта. Об умении поддерживать тех, кто дорог, и не завидовать тем, кто сильнее. Когда Марк Кондратюк говорит, что всегда равнялся на Самарина, катаясь с ним на одном льду, — это не рисовка. Когда Дмитрий Алиев называет Александра другом — это тоже всегда было по-настоящему, от души. Несмотря на то что большую часть собственных карьер эти двое провели в борьбе за одну и ту же медаль.

На самом деле это гораздо важнее, чем констатация заслуг в послужном списке. Самарин всегда олицетворял на льду прежде всего человеческие качества. Наверное, поэтому ему всегда были ближе образы защитников, воинов, людей, призванных защищать и отстаивать честь.

Будь удачлив в своей новой жизни, Саша! Ты, как никто, заслуживаешь этого», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее Марк Кондратюк прокомментировал решение Самарина завершить карьеру.