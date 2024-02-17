Кондратюк: для меня Самарин на протяжении десяти лет был примером и в спорте, и в жизни

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал решение Александра Самарина завершить карьеру.

«Для меня Саша на протяжении десяти лет был примером и в спорте, и в жизни. Он прекрасный спортсмен, а что самое главное — хороший и искренний человек. Я понимал, что когда‑то этот момент в его жизни настанет. Меня всегда пугало, что как я буду тренироваться дальше, потому что быть старшим — ответственность», — цитирует Кондратюка «Матч ТВ».

Самарин объявил о своём решении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Он получил от судей в сумме 224,91 балла и занял 11-е место.

25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Кондратюк признался, что чувствовал себя хорошо на Спартакиаде.