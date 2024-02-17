Кондратюк признался, что чувствовал себя хорошо на Спартакиаде

Фигурист Марк Кондратюк прокомментировал вторую позицию на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

«Эти два я чувствовал себя хорошо, у меня всё получалось. Я знал, что могу. Мне нужно было совладать с нервами и переживаниями. Я рад, что это удалось. Результат... почти всё хорошо. По личному опыту я лучше всего катаюсь в феврале.

Я, конечно, расстроился, что не сделал каскад с лутцем. У меня есть желание набрать в короткой 100 баллов, в произвольной — 200 и в сумме — 300. Но моя ошибка, что не набрал ещё 200 и 300. Постараюсь в следующий раз не допускать её и наконец-то дойти до этих баллов», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Победу на Спартакиаде одержал Евгений Семененко. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 304,40 балла.

Второе место занял Кондратюк с результатом 297,72. Третий — Владислав Дикиджи (283,48).

Ранее Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.