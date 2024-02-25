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Ласицкене посоветовала потерявшему мотивацию фигуристу Алиеву продолжать бороться

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пожелала фигуристу Дмитрию Алиеву продолжать бороться.
Ласицкене посоветовала потерявшему мотивацию фигуристу Алиеву продолжать бороться
  • globallookpress.com
  • © Dppi/Victor Joly

«Как человек с опытом и поездивший достаточно много по международным стартам, я его понимаю. Международные старты — для меня это эмоции от участия в них, это большая ответственность. Какой я бы дала совет Алиеву? Нужно продолжать бороться», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

В феврале фигурист после первого соревновательного дня Спартакиады заявил, что ему не хватает драйва и настроя на внутрироссийских стартах.

Ранее Алиев связал с эмоциональностью свои слова о нехватке настроя на российских стартах.

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