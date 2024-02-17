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Алиев связал с эмоциональностью свои слова о нехватке настроя на российских стартах

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Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свои слова после короткой программы на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Алиев связал с эмоциональностью свои слова о нехватке настроя на российских стартах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Поскольку я эмоционален, это моя слабость, я отношусь ко всему с переживанием. Мне стало немножко смешно, как вчера всё раздули. Я к каждому фигуристу отношусь очень хорошо и прекрасно с ними общаюсь», — цитирует Алиева «Матч ТВ».

Фигурист после первого соревновательного дня заявил, что ему не хватает драйва и настроя на внутрироссийских стартах.

Сегодня Алиев по итогам короткой и произвольной программ получил от судей 282,78 балла и занял четвёртое место.

Ранее Марк Кондратюк признался, что чувствовал себя хорошо на Спартакиаде.

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