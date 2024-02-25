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Козловский: профессионал делает свою работу вне зависимости от ситуации

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Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, заявил, что настоящие профессионалы могут выполнить свою работу в любой ситуации.
Козловский: профессионал делает свою работу вне зависимости от ситуации
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

«Мы считаем себя профессионалами, много работаем. Профессионал умеет выйти и сделать свою работу вне зависимости от ситуации. Кто‑то может выступать только в комфорте, но настоящий талант и профессионализм заключается в том, чтобы включать себя по щелчку», — заявил Козловский «Матч ТВ». 

В мае 2023 года стало известно о переходе Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе. Пара является чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). На Олимпиаде 2022 года спортсмены заняли четвёртое место.

Ранее российский фигурист Александр Галлямов опубликовал обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

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