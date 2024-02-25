Галлямов обратился к Баху: олимпийская медаль — навсегда?

Российский фигурист Александр Галлямов опубликовал обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Уважаемый Томас Бах! К сожалению, я не очень силён в языках, поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение An Olympic medal is forever?» — написал Галлямов в Telegram-канале.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал бронзовым призёром личного турнира. В командных соревнованиях пара в составе сборной России выиграла золото, но из-за допинг-дела Камилы Валиевой фигуристы получат бронзу.

Ранее Галлямов рассказал о собрании олимпийской команды после лишения золота, Валиева также присутствовала.