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Галлямов рассказал о собрании олимпийской команды после лишения золота, Валиева также присутствовала

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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, как сборная России отреагировала на лишение золота Олимпийских игр — 2022 в командном турнире из-за допинг-дела Камилы Валиевой.
Галлямов рассказал о собрании олимпийской команды после лишения золота, Валиева также присутствовала
  • РИА Новости

«У нас был разговор со всей нашей олимпийской командой. Мы всё обсудили, как это произошло и так далее. Поблагодарили друг друга за то время. Вспомнили и насладились той победой. Участвовала ли в разговоре Валиева? Была», — цитирует Галлямова «Матч ТВ».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Олег Матыцин высказал мнение о Камиле Валиевой.

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