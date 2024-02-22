Матыцин: Валиева остаётся для нас выдающейся спортсменкой

Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о российской фигуристке Камиле Валиевой.

«Она была, есть и остаётся для нас выдающейся спортсменкой. С уважением относимся к её достижениям и, конечно, переживаем за те события, которые случились не только в её жизни, в жизни российского спорта», — цитирует Матыцина «Чемпионат».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее в МИД РФ отметили силу духа Валиевой после дисквалификации.