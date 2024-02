Вызов России: Федерация фигурного катания Канады хочет упростить правила ISU о смене гражданства

Федерация фигурного катания Канады внесла предложение о существенном упрощении процедуры смены спортивного гражданства для спортсменов. Идея, которая предполагает почти автоматическое открепление атлета после подачи «формального запроса», будет рассмотрена на конгрессе ISU в июне. По мнению Татьяны Тарасовой, утверждение новых правил может позволить другим странам переманивать россиян в свои сборные, а Наталья Бестемьянова, напротив, считает, что эта инициатива никак не повлияет на количество переходов.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе, выступая на минувшей неделе в Госдуме, заявил, что России удалось избежать массовой смены спортивного гражданства среди фигуристов, несмотря на международную изоляцию. «Никто не побежал по другим федерациям», — отметил олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити.

Известно, что российским фигуристам перейти под другой флаг достаточно непросто в силу правил ФФККР, предусматривающих двухлетнее ожидание открепительного документа для спортсменов уровня сборных. Отсчёт этого срока должен вестись с момента подачи официального запроса на трансфер, а не с даты последнего выступления. Именно на этом споткнулся, скажем, Дарио Чиризано, собиравшийся кататься за Чехию с Денизой Цимловой. Нет определённости и у Софьи Самоделкиной, которая получила паспорт Казахстана, но выступать за эту страну пока не может.

Также по теме Ожидаемые развязки: Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду, Петросян продлила победную серию до пяти турниров Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали Спартакиады в парном катании. Воспитанники Тамары Москвиной стали...

Теперь это право федерации не отпустить по первому же требованию спортсмена находится под угрозой. Дело в том, что Федерация фигурного катания Канады предложила существенно упростить правила перехода из одной сборной в другую. Как сообщает РИА Новости, соответствующее предложение они вынесли на рассмотрение конгресса ISU, который пройдёт в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня.

Идея канадцев заключается в том, что национальные федерации должны предоставить разрешение на переход под другой флаг сразу после получения пакета документов, под которым подразумевается «формальный запрос на открепление». При этом спортсмен обязан отбыть карантин, то есть не выступать «один полный сезон» вместо календарного года, как было ранее.

Выглядит так, будто эта идея придумана специально в качестве противодействия «правилу двух лет» ФФККР. По мнению Татьяны Тарасовой, Skate Canada выступила с инициативой именно с целью переманивания российских атлетов.

«Это значит, что канадцы не в состоянии растить своих фигуристов. Поэтому они рассчитывают забирать наших спортсменов. У нас фигуристов много, канадцы хотят, чтобы они переходили к ним и выступали за них. А нам зачем такое предложение? У нас и так есть кому выступать за сборную. А у них мало народу приходит заниматься фигурным катанием, у них это не профессия, не как у нас», — цитирует прославленного тренера «Матч ТВ».

Этот аргумент не лишён логики, если не сосредотачивать внимание исключительно на Канаде. Заполучить россиян наверняка захотят многие сборные. Как не вспомнить, что на последнем чемпионате Европы выступили более двух десятков спортсменов, родившихся в России или имевших ранее российское гражданство.

А за канадскую сборную несколько лет назад выступала москвичка Любовь Илюшечкина — сначала в паре с Диланом Московичем, а затем с Чарли Билодо. С первым партнёром она завоевала бронзу чемпионата Четырёх континентов в 2017-м и три медали национального первенства, а со вторым — ещё один раз поднималась на подиум внутренних соревнований. А буквально в прошлое межсезонье в стан кленовых листьев перешли юниорки Ульяна Ширяева и Алекса Волкова.

Впрочем, в России не устраивают паники по этому поводу. По мнению бывшего вице-президента ФФККР Александра Лакерника, новые правила если и будут приняты, то не слишком облегчат, а в чём-то и усложнят процесс перехода.

«Надо пропустить сезон — значит, намного легче не станет, потому что пропускать всё равно нужно — и даже больше, чем сейчас. Если ты будешь там, скажем, где-то в середине сезона, придётся пропускать, как я понимаю, следующий. Но разрешения предыдущей федерации не потребуется, а просто надо всё оформить. Нужно послушать их аргументы, я не хочу комментировать, не поняв их аргументов. Есть конгресс — посмотрим, что он скажет, насколько им это понравится, это же только предложение, а не решение», — приводит слова Лакерника РИА Новости.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова уверена, что эта инициатива мало что изменит и вряд ли приведёт к массовому оттоку фигуристов из России.

«Наши спортсмены катаются в России не потому, что их не отпускают, они сами так хотят. Возможно, найдутся те, кто захочет уйти, и с этим предложением всё будет намного удобнее. Люди сами строят свою судьбу. Возможно, кто-то считает, что не сможет дождаться того момента, когда нас вернут на международные турниры, и времени в спорте у него не так много, — так пускай идёт. Те, у кого этого времени намного больше, никогда не променяют выступления за Россию на другую страну, но не надо никого клеймить или удерживать. Нам однозначно не стоит из-за этого беспокоиться», — заявила бывшая спортсменка RT.

Аналогичного мнения придерживается бывший чемпион Европы в танцах на льду Сергей Новицкий.

«Как мне кажется, тот, кто хотел уехать из России, уже давно это сделал. Неважно, сколько времени они из-за этого пропустят, если они на это настроились. Данная инициатива не несёт для нас никаких рисков», — сказал Новицкий RT.

По его мнению, сомнительно, что Skate Canada рассчитывает привлекать множество спортсменов из России.

Также по теме Рекорд Семененко, радость Букина и ошибка Бойковой: на Спартакиаде стартовал турнир фигуристов Александра Степанова и Иван Букин ожидаемо стали первыми в ритм-танце на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады. Они...

«В канадской сборной не так уж и много натурализованных спортсменов, их школа по-своему самобытна, и это не та страна, которая нуждается в приглашении фигуристов из других государств», — добавил он.

А Максим Траньков, в свою очередь, высказал иное предположение. По его мнению, канадцы таким образом хотят упростить обмен фигуристами с США.

«У Канады с Америкой очень тесное сотрудничество, и между этими сборными чаще всего и переходят фигуристы. Может быть, по этой причине канадцы и хотят обсудить упрощение процедуры. Мне сложно сказать, будут ли пытаться российские фигуристы сменить спортивное гражданство по упрощённой процедуре. Спортсмены как переходили раньше в другие сборные, так будут и дальше это делать», — приводит слова двукратного олимпийского чемпиона «Матч ТВ».

Впрочем, в вероятность именно такой мотивации сложно поверить. Если у североамериканцев действительно партнёрские отношения, то для них не составляет труда договариваться о выдаче релизов для фигуристов в кратчайшие сроки. А смещение карантина с календарного года на полноценный сезон может только мешать этому процессу, как справедливо отметил Лакерник.

Но самую горячую реакцию на идею Skate Canada выдал трёхкратный чемпион России Александр Галлямов. Он опубликовал в соцсети видео, на котором отрицательно машет головой, и сопроводил его импровизированным диалогом между ним и представителями канадской федерации.

— Hello, this is Canada.

— Алло, я занят, перейти к вам не могу.

— Gallyamov, otvali. Dostal uje. Ti sam pozvonil.

— Всё, пока.