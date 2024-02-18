Ожидаемые развязки: Мишина и Галлямов выиграли Спартакиаду, Петросян продлила победную серию до пяти турниров

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали Спартакиады в парном катании. Воспитанники Тамары Москвиной стали единственными в соревновании спортивных пар, кто исполнил произвольную программу без ошибок. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогли составить конкуренцию принципиальным соперникам, неожиданно сорвав поддержку в самом конце проката. На третьем месте оказались Юлия Артемьева и Алексей Брюханов. В женском турнире победу за явным преимуществом одержала Аделия Петросян, которая, несмотря на падение с четверного флипа, почти на 27 баллов опередила Анну Фролову. Бронзу завоевала Ксения Синицына.

Роковая поддержка

Спортивные пары — единственные участники турнира Спартакиады по фигурному катанию, у которых оказался лишний выходной между короткой и произвольной программами. Однако, несмотря на возможность атлетов отдохнуть и как следует восстановиться, зрители магнитогорской арены «Металлург» увидели во второй день состязаний всего один чистый прокат из семи.

Парад ошибок начали Дарья Бояринцева и Роман Плешков, которые незадолго до соревнований сменили тренерский штаб и перебрались в растущую группу парников Этери Тутберидзе. Однако смена обстановки не принесла положительного эффекта: ребята не справились с прыжковыми элементами и выбросами, вследствие чего так и остались на последнем месте. Вслед за ними на лёд вышли Екатерина Осокина и Артём Грицаенко, но у партнёрши, как и в короткой, не заладилось с прыжками — она сделала лишь одинарный аксель и двойной тулуп вместо тройного.

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Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков закрывали первую разминку также далеко не безупречным прокатом. Оба выброса у пары вышли с помарками, кроме того Екатерина, самая юная из участниц парного турнира, смазала и прыжковую часть. 16-летняя фигуристка завершала программу, едва сдерживая слёзы, однако партнёр нашёл слова, чтобы подбодрить её. После выступления Янченкова призналась, что этот сезон складывался тяжело для их пары в эмоциональном плане из-за череды травм.

«Это всё накатывались как ком, под конец сезона уже понимаю, как сильно устала», — отметила спортсменка.

Зрители вправе были ожидать чистых прокатов от спортсменов первой разминки, тем более, что все четыре дуэта претендовали на медали: места со второго по четвёртое после короткой разделяли меньше балла. Но, вероятно, близость наград сказалась на психологическом состоянии спортсменов, потому что Наталья Хабибулина и Илья Княжук перечеркнули свои шансы на награду грубой ошибкой. Во время захода на финальный тодес у партнёра соскользнул конёк и он упал на лёд, естественно, утащив за собой и партнёршу. Дуэт потерял целый элемент и в произвольной программе стал лишь шестым, но приличный запас после короткой позволил сохранить итоговое четвёртое место.

После такой ошибки соперников Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову для получения бронзы нужно было обойтись без грубых оплошностей, но вот борьба за серебро предполагала безупречное катание. Но спортсмены из-за падения остались без третьего прыжка в секвенции, а потом потеряли баллы ещё и на выбросе. Тем не менее, подопечные Павла Слюсаренко завершили турнир с бронзой — первой медалью на крупных взрослых соревнованиях. И в планах у них теперь — полноценно бороться с двумя лучшими парами страны.

«(Для этого нужно. — RT) улучшать компоненты, скатанность, потому что превосходство в большей степени заключается в катании. Уровень катания гораздо выше, и надо к этому стремиться», — отметил Брюханов.

Качество скольжения и презентации у двух дуэтов, завершавших выступления на Спартакиаде, действительно были на высоте. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вышли на свой прокат максимально сконцентрированными и продемонстрировали, что умеют собираться в сложные моменты. Они на отличной скорости исполнили большую часть программы, не допустив на этот раз ошибок ни на прыжках, ни на выбросах.

Казалось, они уверенно движутся к своему лучшему исполнению произвольной в сезоне, как абсолютно неожиданно и нелогично случилась осечка на том элементе, который не срывали в последние годы, пожалуй, ни разу. Во время перехода в заключительной поддержке Бойкова соскользнула с руки Козловского, и он вынужден был просто опустить её на лёд. Из-за этой оплошности спортсмены лишились порядка четырёх баллов.

«У меня не было никакой потери концентрации, прокат шёл очень хорошо, в соревновательном формате, была допущена максимально глупая, позорная ошибка. Испортила всё впечатление от проката, который действительно получался», — отметил после выступления Дмитрий.

Последними на лёд выходили промежуточные лидеры Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они, безусловно, видели, что главные соперники допустили досадную ошибку, и это, как признался потом партнёр, добавило желания сделать свою программу чисто.

«Я понимал, что нам никак нельзя отдавать, особенно последнюю поддержку. Я понимал, что права на ошибку нет, всю программу делать надо так, чтобы не было никаких вопросов», — сказал фигурист после проката в эфире Первого канала.

И подопечные Тамары Москвиной справились со своей задачей на высшем уровне, не сделав ни одной, даже маленькой ошибки. Это их четвёртая победа на турнирах нынешнего сезона — ранее Анастасия и Александр выиграли оба этапа Гран-при России и декабрьский чемпионат страны. Эта серия много значит для спортсменов, которые в прошлом году уступили на ЧР Бойковой и Козловскому.

«Мы много раз слышали, что после Олимпиады идёт спад, но думали, нас это не коснётся, потому что мы молодые, сильные, и всё будет хорошо. Но действительно, спад был, не такой сильный, как мог бы быть, но он был. И сейчас мне кажется, что мы восстановили свои силы и готовы бороться дальше», — отметила Мишина.

РИА Новости

© Александр Вильф

Победный «Февраль»

После короткой программы у женщин вряд ли у кого-то оставались сомнения в том, кто станет победительницей Спартакиады. Аделия Петросян опережала ближайшую преследовательницу, Анну Фролову, почти на десять баллов, и такое преимущество упустить никак уже не могла. Более остро стоял вопрос, кто завоюет серебряную награду, так как на неё было минимум три претендентки.

Первой из них на лёд вышла Алина Горбачёва, которая начала программу с четверного сальхова, но он оказался недокрученным в четверть. Да и в целом прыжковые элементы ученицы Софьи Федченко выглядели тяжеловато. Особенно сложно ей дались каскады во второй половине программы, когда спортсменка уже заметно подсела физически. В результате случилось падение с тройного тулупа. Тем не менее, она опередила в итоговом протоколе Дарью Садкову, в активе которой был четверной тулуп (тоже с недокрутом).

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«Это, конечно, далеко не максимум, который я могу катать. Обидно за каскад, после лутца потеряла концентрацию, и поэтому, к сожалению, он не получился. Но уже сделала выводы для себя, буду стараться, чтоб дальше было только лучше», — отметила Алина.

Следом свою шикарную программу представила Ксения Синицына. Её выступление всегда вызывает восторг с точки зрения презентации, владения коньком, а также тем, как идеально все движения вписаны в музыку. Элементов ультра-си в арсенале ученицы Светланы Пановой нет, но с тройными прыжками и каскадами она справилась почти безупречно — единственной помаркой стала «галка» на риттбергере. По технической оценке Синицына проиграла Горбачёвой, но более высокие баллы за компоненты позволили ей обойти соперницу и остаться в борьбе за серебро.

Решающее слово в этой схватке было за Анной Фроловой, которая занимала второе место после короткой. Она так же, как и Синицына, не владеет четверными прыжками, поэтому делает ставку на чистоту исполнения и хореографию. На чемпионате России подопечная Евгения Рукавицына выступила не слишком удачно, но причиной тому была перенесённая болезнь, и в Магнитогорске она показала, что умеет кататься по-настоящему красиво и качественно. Судьи усмотрели у Анны лишь недокрут на тройном лутце, но также не оставили без внимания и то вдохновение, с которым выступала фигуристка. Именно за счёт второй оценки петербургская фигуристка обошла Синицыну с мизерным отрывом.

«Я выложилась сегодня. Честно скажу, устала, но результатом довольна. однозначно вся работа, проделанная с этим тренерским штабом, того стоила. Результат очень достойный. Я счастлива кататься в такой команде с таким отношением, с таким подходом к работе. У меня и работа, и выступление — всё в удовольствие. Надеюсь, так будет всегда», — поделилась Фролова после проката, отметив, что пока не осознала, что завоевала медаль Спартакиады.

В свою очередь обладательница бронзы отметила, что довольна собой на 80% и рада тем оценкам, которые получила. По её мнению, судьи стали более высоко оценивать её творчество, да и сама она проделала хорошую работу в нынешнем сезоне.

«Я стала взрослее, произвольная — другой стиль, чему я очень рада. Всегда мечтала катать такую зажигательную программу, тренеры меня услышали, и мы сделали такую танцевальную, эмоционально яркую программу», — отметила фигуристка.

Ну а вишенкой на торте стало выступление Петросян. Постановка «Февраль» по-особому зазвучала на магнитогорском льду, принимая во внимание даты проведения турнира. И даже несмотря на падение с четверного флипа в начале программы, ученица Тутберидзе исполнила два квад-тулупа, а также блестяще справилась со всеми остальными элементами. Но именно эта единственная ошибка подпортила впечатление чемпионке, которая не выглядела слишком счастливой по окончании проката.

«Было бы здорово, если бы я выехала флип, который опять, к сожалению, уронила. Это меня очень расстроило. На разминке была уверена, что он у меня получится, за тулупы даже больше переживала. Потом всю программу думала, что этот прыжок не сделала, а так нельзя. Это сказалось на презентации, так как я была в себе», — посетовала Аделия в эфире Первого канала.

Как бы то ни было, золото заслуженно досталось Петросян, и для неё это уже пятая победа на официальных турнирах подряд — начиная с финала Гран-при России прошлого года.