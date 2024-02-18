Галлямов — о противостоянии с Козловским: заруба, как у «Зенита» со «Спартаком»

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал соперничество с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Если бы не противостояние с Бойковой и Козловским, выкладывались бы меньше? Действительно интересно, когда идёт такое противостояние, принципиальная заруба, как у «Зенита» со «Спартаком», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

Сегодня пара Мишина — Галлямов выиграла Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ они получили от судей 239,11 балла. Бойкова и Козловский стали вторыми.

Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал выступление пары на Спартакиаде.