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Галлямов — о противостоянии с Козловским: заруба, как у «Зенита» со «Спартаком»

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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал соперничество с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.
Галлямов — о противостоянии с Козловским: заруба, как у «Зенита» со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Если бы не противостояние с Бойковой и Козловским, выкладывались бы меньше? Действительно интересно, когда идёт такое противостояние, принципиальная заруба, как у «Зенита» со «Спартаком», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

Сегодня пара Мишина — Галлямов выиграла Спартакиаду сильнейших в Магнитогорске. По итогам короткой и произвольной программ они получили от судей 239,11 балла. Бойкова и Козловский стали вторыми.

Ранее Дмитрий Козловский прокомментировал выступление пары на Спартакиаде.

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