Козловский: была допущена глупая, позорная ошибка

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, прокомментировал выступление на Спартакиаде.

«Не было потери концентрации. Прокат шёл хорошо. Была допущена глупая, позорная ошибка, которая испортила впечатление от выступления, которое хорошо получалось. С чистыми прокатами мы могли бы победить», — заявил Козловский Sport24.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли Спартакиаду сильнейших в спортивных парах. Спортсмены набрали суммарно 239,11 балла. Вторыми стали Бойкова и Козловский (230,79), третьими — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (218,70).

Ранее тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина отреагировала на победу своего ученика Евгения Семененко на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.