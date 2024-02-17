Мишина заявила, что характер и мастерство помогли Семененко выиграть Спартакиаду
- РИА Новости
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«Женя за 300 баллов ещё не получал, для него это рекорд! Он молодец — проявил себя бойцом во всех отношениях. Тяжело выступать последним, без права на ошибку. Характер и мастерство помогли ему выиграть», — цитирует Мишину Metaratings.
По итогам короткой и произвольной программ фигурист получил от судей 304,40 балла.
Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 297,72. Третий — Владислав Дикиджи (283,48).
Ранее сообщалось, что Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших.