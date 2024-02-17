Семененко — о победе на Спартакиаде: всё дело в тренерском штабе

Евгений Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

«Всё дело в тренерском штабе. Ну и я стараюсь. Город Магнитогорск очень понравился. Публика поддерживает всех спортсменов, меня в том числе. Огромное спасибо!» — сказал Семененко в эфире Первого канала.

По итогам короткой и произвольной программ фигурист получил от судей 304,40 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 297,72. Третий — Владислав Дикиджи (283,48).

Ранее сообщалось, что фигурист Александр Самарин объявил о завершении карьеры.