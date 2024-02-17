Фигурист Самарин объявил о завершении карьеры
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Зачем юлить? Это означает окончание карьеры. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — сказал Самарин.
Самарин объявил о своём завершении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.
В короткой программе спортсмен набрал 81,05 и занял десятое место.
25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.
Ранее Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших в танцах на льду.