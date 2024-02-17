RT в Telegram
Подпишись

Фигурист Самарин объявил о завершении карьеры

Короткая ссылка
Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин принял решение завершить спортивную карьеру.
Фигурист Самарин объявил о завершении карьеры
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Зачем юлить? Это означает окончание карьеры. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — сказал Самарин.

Самарин объявил о своём завершении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.

В короткой программе спортсмен набрал 81,05 и занял десятое место.

25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших в танцах на льду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить