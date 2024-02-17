Фигурист Самарин объявил о завершении карьеры

Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин принял решение завершить спортивную карьеру.

«Зачем юлить? Это означает окончание карьеры. Да, получилось не так ярко, но я рад, что получилось оказаться среди сильнейших», — сказал Самарин.

Самарин объявил о своём завершении сразу после проката произвольной программы на Спартакиаде сильнейших.

В короткой программе спортсмен набрал 81,05 и занял десятое место.

25-летний спортсмен в 2019 году стал вице-чемпионом Европы. Также он по два раза становился серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России.

Ранее Степанова и Букин выиграли Спартакиаду сильнейших в танцах на льду.