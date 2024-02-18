Характер есть, желание побеждать — у избранных: какие впечатления оставил турнир российских фигуристов на Спартакиаде

Турнир фигуристов на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске вышел успешным по большому счёту только для Евгения Семененко и Марка Кондратюка, один из которых перешагнул гроссмейстерскую отметку 300 баллов, а второй подобрался к ней вплотную. Дмитрий Алиев заслужил похвалы за произвольную программу, а Владислав Дикиджи — за определённую стабильность, в то время как у всех остальных драйва, куража и желания побеждать почти не наблюдалось.

Первый финал Спартакиады в одиночном катании с выдающимися прокатами Евгения Семененко и Марка Кондратюка стал одним из наиболее ярких моментов турнира фигуристов, а заодно напомнил: мужское катание — это не про четверные прыжки, не про умение скользить и вращаться, а прежде всего — про характер и нервы.

После того как карьеру завершил Евгений Плющенко, именно эти составляющие оказались у российских фигуристов в наибольшем дефиците. Умения собраться и выдать свой максимум там, где это наиболее важно, не хватало в разные годы Максиму Ковтуну и Михаилу Коляде, Дмитрию Алиеву и Александру Самарину. Отчасти поэтому было встречено с таким восторгом олимпийское командное выступление в Пекине Марка Кондратюка. Безумно хотелось верить, что этот спортсмен пришёл в лидеры надолго. Не случайно же тренер фигуриста Светлана Соколовская после тех Игр сказала: «Должны же мы с Марком доказать, что блестящее выступление в команднике не было случайностью».

Доказать долгое время не получалось. Слишком много негативных факторов сошлось воедино: отходняк после Олимпиады, изоляция от мирового спорта и непонимание, что делать дальше. Последние два пункта свалились не только на одного Марка. Те же Алиев и Самарин, уже успевшие понять, насколько прекрасен мир, когда смотришь на него с пьедестала, тоже оказались в растерянности — с ощущением, что привычная жизнь в одночасье рассыпалась на куски. Осуждать за такое нельзя, но, возможно, как раз поэтому Самарин счёл более разумным объявить в Магнитогорске о завершении карьеры.

На этом весьма депрессивном фоне совершеннейшим парадоксом выглядело появление в российском мужском катании целой плеяды интересных, талантливых, прыгающих едва ли не все возможные четверные прыжки, а главное, по-прежнему голодных до результата одиночников.

Это подтверждали и цифры. Контент первой шестёрки парней на декабрьском чемпионате России в Челябинске насчитывал в общей сложности три десятка четверных, большинство которых было исполнено на достаточно высоком уровне. Там же безусловным открытием сезона стал дебютант взрослого сезона Владислав Дикиджи, а триумфаторы предыдущего сезона Евгений Семененко и Пётр Гуменник показали борьбу такого уровня, которая могла бы украсить любой чемпионат, вплоть до мирового.

Поэтому, собственно, и мечталось, что на главном старте сезона (каковым была объявлена Спартакиада сильнейших) всё у всех сложится.

Сложилось по большому счёту лишь у двоих — Кондратюка и Семененко. Если бы не помарка в каскаде в короткой программе (с двойным вторым прыжком вместо тройного), Марк имел бы шанс перешагнуть за реально гроссмейстерский рубеж 300 баллов, как это удалось Евгению. Фигурист и без этого совершил феноменальный прорыв: улучшил свой декабрьский результат почти на 50 баллов. Но даже при столь классном качестве прокатов финал в Магнитогорске стал прежде всего битвой характеров. Которую выдержали всего двое.

Можно было бы назвать третьего — Дмитрия Алиева, показавшего третий результат в произвольной программе, но в совокупности вряд ли стоит воспринимать его выступление как успех. В своём комментарии после вдрызг проваленной короткой программы, за который пост-фактум пришлось объясняться как спортсмену, так и его тренеру, фигурист не сказал ровным счётом ничего криминального. Просто назвал вещи своими именами, честно признавшись в отсутствии азарта и страсти.

То, что у Алиева она в этом сезоне на нуле, было видно на протяжении всего сезона. Возможно, было бы честнее по отношению к самому себе поступить так, как это сделала Елизавета Туктамышева. Она просто взяла паузу, не чувствуя в себе достаточных сил, чтобы мотивировать себя на серьёзную борьбу. Но, опять же, не стоит судить строго: что криминального в том, что отдельно взятому спортсмену, десятый сезон выступающему на взрослом уровне, перестало хватать драйва и куража?

Печальнее другое — то, что драйва, куража и желания побеждать перестало хватать тем, кто в своей жизни ничего ещё по большому счёту не выиграл. А это, за исключением Дикиджи, фактически весь оставшийся перечень участников мужского турнира.

Никакой трагедии в этом, разумеется, нет. Даже если посчитать субботний прорыв Кондратюка следствием стечения обстоятельств, уже становится очевидно: в российском мужском катании найдётся кому поспорить за ту единственную квоту, которая будет предоставлена стране в момент возвращения на международный лёд.

Не стала бы утверждать, кстати, что счастливчиком непременно станет Семененко, а не Дикиджи, Кондратюк или Пётр Гуменник, пропустивший Спартакиаду по состоянию здоровья. Нынешний сезон лишний раз подтвердил, что каждый из этой четвёрки обладает тем, что на спортивном сленге принято называть полный фарш: сложность, качество, заряженность на результат и, главное, характер. Ведь даже при равном исходном результате предпочтение наверняка будет отдано тому, у кого он есть. Кто успел доказать, что в решающий момент не дрогнет.

Если при наличии такого мощного ориентира кому-то из догоняющих перестаёт хватать персональной мотивации, за таких точно не стоит переживать. Значит, это просто не их игра.