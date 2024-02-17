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Стабильность фаворитов: Семененко обошёл Кондратюка, а Степанова с Букиным уверенно выиграли Спартакиаду сильнейших

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Екатерина Бредина
Евгений Семененко стал победителем Спартакиады сильнейших в Магнитогорске. Фигурист, лидировавший после первого дня соревнований, чисто откатал свою произвольную программу и обошёл Марка Кондратюка, который прыгнул на один четверной больше. Владислав Дикиджи допустил ошибку на квад-лутце, но удержал бронзу. В танцах на льду первое место уверенно заняли Александра Степанова и Иван Букин. Они на 11 баллов опередили Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. Тройку сильнейших замкнули Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. У девушек короткую программу выиграла Аделия Петросян, единственной из спортсменок исполнившая тройной аксель.
Стабильность фаворитов: Семененко обошёл Кондратюка, а Степанова с Букиным уверенно выиграли Спартакиаду сильнейших
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Борьба Семененко и Кондратюка

Мужчины подошли к Спартакиаде сильнейших с разными целями и настроением. Так, Дмитрий Алиев, неудачно откатавший короткую программу, накануне заявил об отсутствии настроя на внутренние старты, за что получил приличную порцию критики от специалистов, начиная с тренеров Татьяны Тарасовой и Александра Жулина и заканчивая обозревателем RT Еленой Вайцеховской. Возможно это как-то подстегнуло фигуриста. Произвольная композиция у него получилась великолепно, и в итоге с восьмого места спортсмен поднялся на четвёртое.

Андрей Мозалёв отправился на первые соревнования после перехода к Этери Тутберидзе. Чуда за месяц работы в новом тренерском штабе не произошло. В субботу он упал с квад-сальхова, допустил ошибку на трикселе и остался только шестым.

«Этот результат будет отправной точкой, от которой планируем отталкиваться Что сказали тренеры после проката? Какие-то замечания, ошибки, сказали: будем работать», — приводит фигурист слова «Чемпионата».

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Матвей Ветлугин, как показалось, ехал в Магнитогорск, уже заглядывая в следующий сезон. Фигурист начинал год, исполняя четверной тулуп, а на Спартакиаде попробовал квад-лутц. В короткой элемент ультра-си у него получился с недокрутом, а в произвольной и вовсе не удался ни разу, хотя фигурист пытался дважды его прыгнуть. В итоге воспитанник Алексея Мишина занял только 10-е место.

Александр Самарин, напротив, о следующем сезоне уже не думает. Спортсмен выступал на Спартакиаде с мыслями о завершении спортивной карьеры. 

«Чувства смешанные. Но я понимаю, что всё. Всё что мог выжать, выдал. Прошлый сезон получился вообще отличный, смог медаль на ЧР взять, смотрите, какая конкуренция у нас, все ребята, которые выступают сейчас, год назад были не слабее. Но тогда, видимо, всё, что мог, я выдал и отдал последнее», — признался Самарин.

Наконец-то с нужным настроем на соревнования приехал Марк Кондратюк. Весь сезон фигурист никак не мог стабильно выступить в обеих программах, допуская очень обидные ошибки. Однако в Магнитогорске болельщики наконец-то увидели того самого спортсмена, который боролся за медаль в командном турнире на Играх в Пекине.

Воспитанник Светланы Соколовской великолепно исполнил все элементы своей яркой композиции, куда входило четыре квада и два тройных акселя, и набрал 199,37 балла. С таким результатом он обошёл всех соперников, кроме Евгения Семененко.

Ученик Мишина уступил оппоненту в технике, сделав на один четверной меньше, но совсем немного опередил Марка в компонентах. Лучше выступил действующий чемпион России и в короткой программе, поэтому именно он вновь завоевал золото. Впрочем, Кондратюк остался доволен серебром. По словам фигуриста, в последние дни у него наконец всё начало получаться на тренировках. 

«Оставалось только совладать с эмоциями, с нервами. Вроде бы почти получилось. Что прокричал после проката? Спасибо. Спасибо тренерам, себе, судьям, зрителям, всем людям, которые к этому причастны. Я очень хотел откатать эту программу хорошо, с четырьмя четверными. Когда-то мне это удалось, но я там упал с дорожки.

Сегодня у меня не получился каскад, но хотя бы без падений. Когда я ехал дорожку, очень осторожничал, чтобы не повторить историю. Я очень рад, что практически получилось собрать то, что хотел», — отметил Марк.

Бронзовую медаль завоевал Владислав Дикиджи. На этот раз у него не получился первый же четверной, однако фигурист собрался и далее отработал лишь с одной помаркой на трикселе. По окончании выступления юный спортсмен явно был расстроен прокатом и не порадовал зрителей своим победным танцем. В произвольной программе он в итоге уступил, помимо Кондратюка и Семененко, ещё и Алиеву. Но по сумме баллов всё же обошёл ученика Евгения Рукавицына.

В очередной раз не смог попасть на пьедестал почёта Роман Савосин. После первого дня Спартакиады он занимал третью строчку, однако в субботу из-за «бабочки» фигурист потерял каскад, а затем последовала ошибка на квад-сальхове. Всё это отбросило спортсмена на пятую строчку.

«Доволен, что турнир закончился, поскольку было много трудностей в подготовке, даже здесь я подвернул ногу на тренировке. Я рад выступить, справился с какими-то моментами, но, к сожалению, не до конца. Пока мало эмоций, расстроен, что не сделал каскад. Подготовка получилась скомканной, слишком много отдыхал. Изначально были сомнения, что вообще смогу выступить здесь», — сказал Савосин.

Без сюрпризов в танцах

В танцах на льду ожидаемо победили Александра Степанова и Иван Букин. Ученики Александра Жулина снова здорово откатали свою произвольную программу на музыку из фильма «Пассажиры» и суммарно за два выступления получили от судей 222,53 балла. 

При этом, по словам партнёрши, в Магнитогорске удалось выступить очень эмоционально и она получила удовольствие на льду. 

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«Мне кажется, на предыдущих стартах не получалось так сделать. Мы всегда стараемся катать с чувством, потому что у нас есть определённая история, мы знаем, где какую эмоцию можно дарить зрителю. Сегодня она прямо прошла через меня», — приводит слова Степановой «Чемпионат».

Однако если сравнивать результаты дуэта с оценками соперников на международных турнирах, то даже с учётом домашнего судейства Александра и Иван боролись бы лишь за четвёртую строчку с американцами Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. А чемпионы мира 2023 года Мэдисон Чок и Эван Бейтс получают от рефери на 10 баллов больше, что для танцев на льду огромный отрыв.

Прекрасно это понимают и Букин со Степановой. Как отметил партнёр, следующий сезон для них станет экспериментальным.

«Мы рады оценкам, но у нас в голове другие мысли — мы хотим работать, развиваться и пробовать. Хотим сделать то, чего мы ещё не делали. А что из этого выйдет — узнаем совсем скоро», — пообещал фигурист.

Занявшие второе место на Спартакиаде Елизавета Худайбердиева и Егор Базин отстают от лидеров достаточно сильно. В Магнитогорске они набрали на 11 баллов меньше. При этом, по словам партнёра, в этом сезоне у них шла перестройка, а в будущем они постараются навязать борьбу Саше и Ване.

«Самоцель спортсмена — быть всегда лучшим. В этом году нужно было восстановить стабильность и качественное катание. С этим мы справились, удержали планку прошлого сезона, кроме Степановой и Букина, нас никто не обогнал», — отметил Базин.

Тройку сильнейших замкнули Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, совсем немного уступившие Егору и Лизе. Вновь неплохо откатали и юные Софья Леонтьева с Даниилом Горелкиным. Фигуристы остались четвёртыми, но впервые в сезоне преодолели отметку в 200 баллов за две программы.

Триксель Петросян

В отсутствие Софьи Муравьёвой главным фаворитом Спартакиады в соревнованиях девушек стала Аделия Петросян. И чемпионка России в короткой программе сделала серьёзную заявку на победу. Она прыгнула тройной аксель, а также получила дополнительную надбавку за исполнение каскада во второй части проката. В итоге судьи оценили ей выступление в 86,29 балла.

«Рада, что сделала триксель, поскольку я была не совсем в нём уверена, но настраивала себя. Меня очень обрадовала публика, я видела золотые буковки с моим именем, игрушки, которые мне кидали, мне передали большой букет — мне это всё очень приятно. Большое спасибо болельщикам!» — сказала Петросян. 

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Никто из соперниц на триксель больше не решился. Так что ученица Этери Тутберидзе опередила занявшую второе место Анну Фролову почти на 10 баллов. Следом с небольшим отставанием друг от друга расположились Ксения Синицына и Алина Горбачёва, также чисто исполнившие свои произвольные программы.

«Какие эмоции? Только позитивные, мне кажется, это мой лучший прокат в сезоне. Старалась качественно делать каждый элемент, вкладываться в каждое вращение, позицию. Я поработала над прыжками, подняла высоту. Рада, как всё прошло. Первый номер на жеребьёвке? Я начала жеребьёвку с яркого перформанса, для меня неважно, какой катать. Любому номеру была бы рада», — объяснила Синицына.

А замкнула пятёрку сильнейших Вероника Яметова. Она в этот раз не сумела избежать небольшой ошибки, недокрутив один из прыжков в каскаде. Однако сама спортсменка осталась довольна выступлением.

«Мне кажется, я выложилась по полной и всё сделала наилучшим образом, но судьям виднее, они могут указать на недочёт. Но я довольна своим прокатом. Многие считают мою программу яркой? Больше внимания на мой шпагат в дорожке шагов обращают, это, наверное, самый яркий элемент в моей программе», — подчеркнул Яметова.

Не смогла справиться со своей программой Дарья Садкова, замкнувшая топ-6. При этом падение на тройном флипе она объяснила сильным волнением.

«Давно так не переживала перед короткой программой на соревнованиях, даже до конца не могу понять, с чем это связано. Помню, что перед юниорским финалом Гран-при примерно год назад тоже сильно волновалась, всё валилось из рук, ничего не успевала, думала, что короткая программа тоже повалится», — призналась спортсменка.

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