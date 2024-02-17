Тарасова: произошедшее с Валиевой — великая несправедливость

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Произошедшее с Валиевой — великая несправедливость. Сил не хватает описать всю боль из-за жестокости, которую CAS применил по отношению к несовершеннолетней спортсменке. Мы все надеемся на её возвращение после дисквалификации», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Валиева сможет выступать в её шоу.