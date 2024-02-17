RT в Telegram
Подпишись

Тарасова: произошедшее с Валиевой — великая несправедливость

Короткая ссылка
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.

«Произошедшее с Валиевой — великая несправедливость. Сил не хватает описать всю боль из-за жестокости, которую CAS применил по отношению к несовершеннолетней спортсменке. Мы все надеемся на её возвращение после дисквалификации», — сказала Тарасова «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что Валиева сможет выступать в её шоу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить