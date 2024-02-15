Навка заявила, что Валиева точно сможет выступать в её шоу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступать в её шоу.

«Новой информации нет. Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций — где, когда и при каких условиях. То, что она будет выступать, — 100%», — приводит слова Навки «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее стало известно, что команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу.