RT в Telegram
Подпишись

Навка заявила, что Валиева точно сможет выступать в её шоу

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка рассказала, что российская фигуристка Камила Валиева сможет выступать в её шоу.
Навка заявила, что Валиева точно сможет выступать в её шоу
  • РИА Новости

«Новой информации нет. Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций — где, когда и при каких условиях. То, что она будет выступать, — 100%», — приводит слова Навки «Матч ТВ».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее стало известно, что команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить