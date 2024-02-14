Команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу

Фигуристка Камила Валиева не примет участия в шоу команды Этери Тутберидзе, которые пройдут весной.

«К сожалению, Камила Валиева не примет участия в весеннем туре. Дополнительная информация о составе будет опубликована заблаговременно для каждого города тура», — говорится в сообщении команды Тутберидзе.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее в CAS заявили, что не получали жалоб на утечку информации по делу Валиевой.