В CAS заявили, что не получали жалоб на утечку информации по делу Валиевой

В Спортивном арбитражном суде (CAS) заявили, что не получали жалоб на утечку информации по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«CAS не знает ни о какой утечке, и ни одна из сторон не подавала жалобу», — приводит заявление суда ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Мотивировочную часть решения суда опубликовали 7 февраля, но в СМИ начали публиковать выдержки из решения 30 января.

Ранее Авербух рассказал, что с удовольствием увидит олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в своих ледовых шоу.