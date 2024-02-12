Авербух: с удовольствием увижу Валиеву в своих ледовых шоу

Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию хореограф Илья Авербух рассказал, что с удовольствием увидит олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в своих ледовых шоу.

«На данный момент мы с Камилой не общались. Должна быть консолидированная позиция. Никто не понимает точные правила. Но, безусловно, Камила будет востребована на различных мероприятиях. Я с удовольствием увижу её в своих ледовых шоу», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Светлана Журова назвала неприемлемой просьбу вручить бронзу Игр фигуристам Канады.