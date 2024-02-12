RT в Telegram
Подпишись

Авербух: с удовольствием увижу Валиеву в своих ледовых шоу

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию хореограф Илья Авербух рассказал, что с удовольствием увидит олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву в своих ледовых шоу.
Авербух: с удовольствием увижу Валиеву в своих ледовых шоу
  • РИА Новости

«На данный момент мы с Камилой не общались. Должна быть консолидированная позиция. Никто не понимает точные правила. Но, безусловно, Камила будет востребована на различных мероприятиях. Я с удовольствием увижу её в своих ледовых шоу», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Срок дисквалификации отсчитывается со дня сдачи положительной пробы.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира на Олимпиаде-2022, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Светлана Журова назвала неприемлемой просьбу вручить бронзу Игр фигуристам Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить