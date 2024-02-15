Потери на старте: турнир по фигурному катанию на Спартакиаде пройдёт без Гуменника, Муравьёвой и Косторной

Фигуристы Пётр Гуменник и Софья Муравьёва пропустят Спартакиаду по медицинским показаниям. В их отсутствие главными фаворитами одиночных соревнований будут Евгений Семененко и Аделия Петросян. В парном катании привычно развернётся принципиальное противостояние между Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским с одной стороны и Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым — с другой. Среди танцевальных дуэтов особняком стоят Александра Степанова и Иван Букин, а главная интрига заключается в том, сумеют ли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный потеснить со второго места Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Без Валиевой, Муравьёвой и Гуменника

В пятницу, 16 февраля, стартует турнир по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших. Отбор на соревнования проходил на этапах Гран-при России: путёвки в Магнитогорск завоевали по 12 лучших одиночников и одиночниц, а также восемь спортивных пар и десять танцевальных дуэтов. Однако до соревнований добрались далеко не все.

Спартакиада станет первым крупным турниром с олимпийского сезона-2021/22, который пройдёт без Камилы Валиевой. После жёсткого решения CAS, оставившего 17-летнюю фигуристку без соревнований до декабря 2025 года, воспитанница Этери Тутберидзе может посещать подобные мероприятия лишь в качестве зрителя.

Известно, что организаторы Спартакиады хотели пригласить Камилу на показательные выступления, но в ФФККР ответили отказом, так как это может быть воспринято как нарушение условий дисквалификации. В таком случае срок санкций может быть удвоен, так что, увы, зрителям придётся смириться с отсутствием любимицы. Место Валиевой в Магнитогорске заняла Людмила Фурсова, которая по итогам Гран-при стала 13-й.

В последний момент из-за болезни от участия отказалась Софья Муравьёва, из-за чего все вопросы о победительнице соревнований, скорее всего, отпали сами собой. В отсутствие воспитанницы Евгения Плющенко единоличный фаворит турнира — Аделия Петросян, которая не проиграла в этом сезоне ни одного официального старта (если не принимать во внимание полуразвлекательный чемпионат страны по прыжкам). Пока неясно, сумела ли фигуристка восстановить тройной аксель, который, по её словам, «потерялся» перед декабрьским чемпионатом России, но даже без этого элемента она даст фору любой из участниц.

Среди претенденток на пьедестал выделяется Ксения Синицына. Бронзовая медалистка первенства страны хоть и не имеет в арсенале элементов ультра-си, но берёт невероятной пластикой и умением интерпретировать музыку. Опасность для неё представляет ещё одна воспитанница «Хрустального», Дарья Садкова, владеющая четверным тулупом, но ещё не вполне способная совладать с нервами на взрослых стартах.

Сможет побороться за награды и Алина Горбачёва, в активе которой есть квад-сальхов. Правда, только при условии, что ей удалось преодолеть ряд сложностей, о которых сама 16-летняя фигуристка говорила ранее. Так, после провала в произвольной программе на декабрьском чемпионате страны Алина призналась, что в этом сезоне впервые поняла значение слова «пубертат», которое не раз слышала от более старших коллег. В это понятие в фигурном катании вкладывается широкий смысл: тут и активный рост, и потеря координации на льду, и перепады настроения вкупе со сниженной работоспособностью. Насколько сильно всё это повлияло на подготовку Горбачёвой, покажут соревнования.

Серьёзную потерю понёс и мужской турнир. В соревнованиях из-за перенесённых пневмонии и коронавируса не сможет принять участие бронзовый призёр чемпионата страны Пётр Гуменник. Спортсмен до последнего надеялся восстановиться и поехать в Магнитогорск, однако в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга резонно решили не рисковать его здоровьем и в заявку на турнир не включили. Вместо него перед публикой предстанет белорус Александр Лебедев.

В отсутствие Петра главным фаворитом состязаний станет двукратный чемпион России Евгений Семененко, а его основным конкурентом — Владислав Дикиджи. У обоих подготовка к турниру прошла не без приключений. Так, подопечный Алексея Мишина заболел накануне чемпионата Северной столицы и ненадолго выпал из тренировочного процесса, а у его соперника случилась шокирующая история с нападением в метро, которая может сказаться на психологической готовности. А чтобы бороться с Семененко, Дикиджи нельзя допускать ни малейшего срыва: как показал ЧР, даже небольшая погрешность может стоить победы.

Реабилитироваться за провал на национальном первенстве предстоит Марку Кондратюку, занявшему несвойственное ему десятое место, а также Глебу Лутфуллину и Матвею Ветлугину, финишировавшим и вовсе за пределами топ-10.

Несомненно, особое внимание во время Спартакиады будет приковано к Андрею Мозалёву, ведь это будет его первый официальный старт после перехода к Тутберидзе. Конечно, месяц слишком короткий срок, чтобы говорить о каких-то серьёзных переменах в катании, да и программы фигурист представит прежние. По его словам, менять постановки для одного старта нет смысла, тем более что на чемпионате страны он уже выходил с новой короткой. Однако Мозалёв надеется, что эффект перемены штаба скажется как минимум в психологическом плане, поэтому ждёт поддержки нового тренера у бортика во время соревнований.

Принципиальное соперничество в парах

Самое принципиальное соперничество привычно развернётся в парном катании. Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский подходят к турниру во всеоружии. Единственная очная встреча этого сезона осталась за подопечными Тамары Москвиной, но её бывшие воспитанники наверняка горят желанием взять реванш. Однако сделать это им будет непросто. За три прошедших турнира (два этапа Гран-при и ЧР) Александре и Дмитрию не удалось выдать безошибочных прокатов в обеих программах: хоть в один из дней, но вылезали какие-то помарки.

У Мишиной и Галлямова в этом плане стабильности было больше. Они, хотя и завалили короткую в дебютном выступлении сезона, больше серьёзных оплошностей не допускали.

На пятки лидерам наступает целый ряд пар, тренирующихся у Павла Слюсаренко. Бронзовыми призёрами чемпионата страны стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, а прыжковый турнир выиграли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Последние наверняка поборолись бы за третье место на ЧР, если бы не досадное происшествие: у партнёра порвался шнурок во время произвольной программы, из-за чего дуэт потерял много баллов.

В арсенале ещё одной пермской пары, Юлии Артемьевой и Алексея Брюханова, есть элемент ультра-си — четверная подкрутка, которую она успешно продемонстрировала в Челябинске. Увы, не смогут навязать им борьбу Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев: пара вынуждена была оказаться от участия в последний момент из-за болезни партнёрши.

Большое разочарование постигло поклонников Алёны Косторной, так как они с Георгием Куницей снялись с соревнований Спартакиады. Экс-чемпионке Европы предстоит операция на плече, которую решили не откладывать, так как боли мешают полноценно тренироваться и выступать. Не поедет в Магнитогорск и ещё один дуэт Сергея Рослякова — Таисия Собинина и Денис Ходыкин, которые были первыми запасными, — дело тут тоже в здоровье партнёрши.

Не обошлось без потерь и в танцах. Екатерина Миронова — Евгений Устенко и Софья Тютюнина — Матвей Грачёв пропускают соревнования по медицинским показаниям. Но их отсутствие вряд ли внесёт коррективы в медальные расклады. Основные претенденты на золото в этой дисциплине — трёхкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин. На недавнем первенстве страны они более чем на десять баллов опередили ближайших преследователей, партнёров по тренерской группе Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

И если перед тем турниром казалось, что последние, в свою очередь, недосягаемы для других претендентов на медали, то после стало ясно: за серебро им тоже предстоит непростая борьба. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный обошли их в произвольной программе, и кто знает, чем завершилось бы это противостояние, не допусти подопечные Дениса Самохина досадную ошибку на твизлах в ритм-танце.

Среди других претендентов на бронзу можно назвать Софью Леонтьеву и Даниила Горелкина, а также ещё одних «жулинцев» — Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда.

Разного рода сложности со здоровьем испытали не только спортсмены. На этот раз телезрители не услышат комментария Татьяны Тарасовой с места событий: легендарный тренер приболела и почти полностью потеряла голос.