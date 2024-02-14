Муравьёва извинилась перед болельщиками за пропуск Спартакиады
«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться», — заявила спортсменка в соцсетях.
Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля.
Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко не смогут выступить на Спартакиаде сильнейших.