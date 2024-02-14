Муравьёва извинилась перед болельщиками за пропуск Спартакиады

Серебряный призёр чемпионата России-2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва принесла извинения болельщикам за то, что не выступит на зимней Спартакиаде сильнейших.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать на Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться», — заявила спортсменка в соцсетях.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее сообщалось, что фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко не смогут выступить на Спартакиаде сильнейших.