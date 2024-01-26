Мишина и Галлямов раскрыли, под чьи композиции им поставила хип-хоп-программу Крылова
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«В той программе мы взяли две композиции Лил Джона. Первая — трек, который был очень популярен в свои годы. Такой хип-хоп, но как бы предыдущего поколения», — заявил RT Галлямов.
Мишина отметила, что им эта программа очень понравилась.
«Для нас это было что-то совершенно новое. Но Тамара Николаевна посмотрела своим взглядом и сказала, что такое она уже видела. И добавила, что сама видит нас под другую музыку».
Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.
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