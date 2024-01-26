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Галлямов: соцсети — возможность переключить голову, отойти от тренировок

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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, как относится к соцсетям и заработку в них.
Галлямов: соцсети — возможность переключить голову, отойти от тренировок
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Активен в соцсетях, но количество подписчиков не слишком велико и не подразумевает коммерческой выгоды?Я вообще не тот человек, кто пытается делать что-то только ради денег. Для меня общение с болельщиками в соцсетях — своего рода развлечение. Возможность переключить голову, отойти от привычного режима, от тренировок. Решил попробовать и уже четвёртый месяц этим занимаюсь. В принципе, интересно. Останавливаться в ближайшее время точно не планирую. И количество подписчиков растёт, кстати», — заявил Галлямов RT.

Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.

Ранее Мишина и Галлямов ответили, являются ли деньги хорошей мотивацией для спортсмена.

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