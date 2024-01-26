Галлямов: соцсети — возможность переключить голову, отойти от тренировок
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«Активен в соцсетях, но количество подписчиков не слишком велико и не подразумевает коммерческой выгоды?Я вообще не тот человек, кто пытается делать что-то только ради денег. Для меня общение с болельщиками в соцсетях — своего рода развлечение. Возможность переключить голову, отойти от привычного режима, от тренировок. Решил попробовать и уже четвёртый месяц этим занимаюсь. В принципе, интересно. Останавливаться в ближайшее время точно не планирую. И количество подписчиков растёт, кстати», — заявил Галлямов RT.
Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.
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