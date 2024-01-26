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Мишина: денежная мотивация, если на ней фокусироваться, немножко сбивает спортсмена

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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили, являются ли деньги хорошей мотивацией для спортсмена.

«Мне кажется, денежная мотивация, если на ней фокусироваться, немножко сбивает спортсмена. Как бы утрачивается сам смысл достичь чего-то большего, становиться лучше. Вот вы сказали про ожидание неудачи, которое на лбу написано, а мне кажется, с медалями и денежными призами то же самое: как только начинаешь о них думать, сразу же проигрываешь», — сказала Мишина RT.

Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.

Ранее Мишина и Галлямов заявили, что поражение в личном турнире на чемпионате России по прыжкам не ударило по самолюбию.

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