Мишина: денежная мотивация, если на ней фокусироваться, немножко сбивает спортсмена

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов ответили, являются ли деньги хорошей мотивацией для спортсмена.

«Мне кажется, денежная мотивация, если на ней фокусироваться, немножко сбивает спортсмена. Как бы утрачивается сам смысл достичь чего-то большего, становиться лучше. Вот вы сказали про ожидание неудачи, которое на лбу написано, а мне кажется, с медалями и денежными призами то же самое: как только начинаешь о них думать, сразу же проигрываешь», — сказала Мишина RT.

Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.

Ранее Мишина и Галлямов заявили, что поражение в личном турнире на чемпионате России по прыжкам не ударило по самолюбию.