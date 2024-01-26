Гяллямов: воспринимать ЧР по прыжкам совсем уж всерьёз нет абсолютно никакого смысла

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заявили, что поражение в личном турнире на чемпионате России по прыжкам не ударило по самолюбию.

«На самом деле, этот турнир — нестандартный. И правила сильно отличаются от наших обычных соревнований. Поэтому воспринимать результат как какое-то серьёзное поражение, мне кажется, не стоит. Была допущена маленькая ошибка, другая пара оказалась лучше. Это нормально», — сказала Мишина RT.

Галлямов отметил, что чемпионат по прыжкам не столько спортивные соревнования, сколько шоу.

«Небольшое отвлечение от привычной рабочей обстановки. Воспринимать его совсем уж всерьёз нет абсолютно никакого смысла. Плюс — специфический регламент. Ты должен не просто с первого раза безупречно выполнить все элементы в прокате, но сделать их в каждом следующем раунде. Если вспомнить прошлогоднюю победу в прыжках Григория Фёдорова, он ведь выиграл именно этим. Сделал в личном турнире штук десять, наверное, четверных лутцев. В этом как раз и заключается смысл соревнований: нужно уметь как бы штамповать элементы, независимо от того, сколько раз приходится их выполнять».

Полностью интервью Мишиной и Галлямова читайте на сайте RT.

Ранее Галлямов прокомментировал возможное участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.