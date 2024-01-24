Галлямов: ничего ужасного в выступлении под нейтральным флагом не вижу

Российский фигурист Александр Галлямов прокомментировал возможное участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Мы это уже делали, наша пара выступала под нейтральным флагом и на чемпионате мира, и на Олимпиаде. Все же знают, что ты из России. Ничего ужасного в этом я не вижу», — цитирует Галлямова Lenta.

Фигурист выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они являются чемпионами мира, Европы и России, а также бронзовыми призёрами Олимпийских игр в личном турнире.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что чемпионат России по прыжкам не подходит Мишиной и Галлямову по формату.