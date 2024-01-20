Бестемьянова считает, что ЧР по прыжкам не подходит Мишиной и Галлямову по формату

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова объяснила, почему дуэт Анастасия Мишина — Александр Галлямов занял только третье место на чемпионате России по прыжкам.

«Третье место — это не то, на что они рассчитывали. Я знаю Анастасию Мишину и Александра Галлямова как дуэт, который всегда отличается стабильностью. Первая попытка их прыжка была замечательная, всё вышло здорово, а когда нужно было сделать это второй раз, пошли ошибки. Дело в том, что они привыкли делать всё сразу, с первой попытки. Так что это соревнование было не для их физики, не для их психологии. Они всё-таки уникальные спортсмены. Поэтому сегодня и не получилось, хотя оба находятся в прекрасной форме», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов не вышли в финал чемпионата России по прыжкам.