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Фигурист Дикиджи заявил, что его чуть не зарезали в метро

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Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что на него напали в метро.
Фигурист Дикиджи заявил, что его чуть не зарезали в метро
  • РИА Новости

«Представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро. Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал Дикиджи.

19-летний спортсмен стал серебряным призёром чемпионата России — 2024 в Челябинске. На его счету также две победы на этапах Гран-при России.

Ранее Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет.

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