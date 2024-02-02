Фигурист Дикиджи заявил, что его чуть не зарезали в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что на него напали в метро.

«Представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро. Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и всё. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал Дикиджи.

19-летний спортсмен стал серебряным призёром чемпионата России — 2024 в Челябинске. На его счету также две победы на этапах Гран-при России.

Ранее Дикиджи признался, что планирует выступать до 24 лет.