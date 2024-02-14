Фигуристка Хромых не сможет заменить Муравьеву на Спартакиаде

Призёр финала Кубка России фигуристка Майя Хромых не успеет заменить Софью Муравьёву на Всероссийской зимней Спартакиаде в Магнитогорске.

У спортсменки уже не остаётся времени на подготовку к турниру и на решение логистических вопросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Хромых была второй запасной на турнире, первая— Людмила Фурсова — ранее заменила Камилу Валиеву.

Муравьёва не сможет принять участие в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.

Соревнования по фигурному катанию на Спартакиаде пройдут с 16 по 18 февраля.

Зимняя Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее Муравьёва принесла извинения болельщикам за то, что не выступит на зимней Спартакиаде сильнейших.