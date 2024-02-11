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Фигуристка Костылёва: хочу скользить как Косторная и прыгать как Трусова

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Фигуристка Елена Костылёва рассказала, что мечтает в будущем выиграть Олимпийские игры.

«Все мечтают выиграть олимпийское золото. Я тоже, но надо идти постепенно. Хотела бы кататься до того возраста, до которого катается Елизавета Туктамышева, скользить как Алёна Косторная и прыгать четверные как Александра Трусова», — заявила Костылёва РИА Новости. 

Костылёва выступала в команде Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам. В личном турнире Елена стала бронзовым призёром, уступив ученицам Этери Тутберидзе — Маргарите Базылюк (золото) и Аделии Петросян (серебро).

Ранее Ирина Костылева, мама Елены, рассказала, почему дочь ушла от Этери Тутберидзе.

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