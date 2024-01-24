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Мама Костылевой: Тутберидзе назвала нас наглыми и бессовестными людьми и прогнала

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Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, рассказала, почему дочь ушла от Этери Тутберидзе.
Мама Костылевой: Тутберидзе назвала нас наглыми и бессовестными людьми и прогнала
  • РИА Новости

«Тутберидзе подозвала Лену, 20 минут её о чём-то спрашивала. Потом подозвала меня и сказала: «Мы с вами на разных планетах. Вы наглые, бессовестные люди, пошли вон отсюда», — цитирует женщину РИА Новости.

По её словам, они ушли молча, когда их выгнали из «Хрустального». Тренеру не понравилось, что с Еленой занимались дополнительно, потому что с приходом в группу Тутберидзе фигуристка потеряла все прыжки.

Напомним, что спортсменка выступала в команде Александра Галлямова на чемпионате России по прыжкам. В финальном раунде Костылева дважды упала и повредила руку. В личном турнире она стала бронзовым призёром.

Ранее сообщалось, что Костылева вернулась к тренировкам после падения на ЧР по прыжкам.

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