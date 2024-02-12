RT в Telegram
Подпишись

Мозалёв признался, что ему тяжело после перехода в группу Тутберидзе

Короткая ссылка
Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой переход в группу Этери Тутберидзе.
Мозалёв признался, что ему тяжело после перехода в группу Тутберидзе
  • РИА Новости

«Конечно, тяжело после смены штаба и города, но, выходя на лёд, я не думаю об этом. Забываю обо всём и просто работаю. Когда выхожу со льда вечером и сижу дома иногда, задумываюсь: правильно я сделал или нет?» — цитирует Мозалёва ТАСС.

По информации СМИ, фигурист покинул группу Кирилла Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.

Ранее сообщалось, что Мозалёв опроверг информацию о конфликтах с экс-тренером Давыденко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить