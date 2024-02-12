Мозалёв признался, что ему тяжело после перехода в группу Тутберидзе
- РИА Новости
«Конечно, тяжело после смены штаба и города, но, выходя на лёд, я не думаю об этом. Забываю обо всём и просто работаю. Когда выхожу со льда вечером и сижу дома иногда, задумываюсь: правильно я сделал или нет?» — цитирует Мозалёва ТАСС.
По информации СМИ, фигурист покинул группу Кирилла Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.
Ранее сообщалось, что Мозалёв опроверг информацию о конфликтах с экс-тренером Давыденко.