Мозалёв признался, что ему тяжело после перехода в группу Тутберидзе

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой переход в группу Этери Тутберидзе.

«Конечно, тяжело после смены штаба и города, но, выходя на лёд, я не думаю об этом. Забываю обо всём и просто работаю. Когда выхожу со льда вечером и сижу дома иногда, задумываюсь: правильно я сделал или нет?» — цитирует Мозалёва ТАСС.

По информации СМИ, фигурист покинул группу Кирилла Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.

Ранее сообщалось, что Мозалёв опроверг информацию о конфликтах с экс-тренером Давыденко.