Мозалёв опроверг информацию о конфликтах с экс-тренером Давыденко

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал свой переход из тренерского штаба Кирилла Давыденко к Этери Тутберидзе.

«Нет, конфликтов не было. Бывают рабочие моменты, но не более того. В моём понимании у нас всё было гладко. Реакция на мои слова тоже была нормальная... Кирилл Анатольевич был готов», — цитирует Мозалёва СЭ.

По информации СМИ, фигурист покинул группу Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.

Ранее сообщалось, что Мозалёв попросился к Тутберидзе после чемпионата России.