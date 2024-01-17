Мозалёв опроверг информацию о конфликтах с экс-тренером Давыденко
- РИА Новости
«Нет, конфликтов не было. Бывают рабочие моменты, но не более того. В моём понимании у нас всё было гладко. Реакция на мои слова тоже была нормальная... Кирилл Анатольевич был готов», — цитирует Мозалёва СЭ.
По информации СМИ, фигурист покинул группу Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.
Ранее сообщалось, что Мозалёв попросился к Тутберидзе после чемпионата России.