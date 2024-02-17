Вайцеховская выделила Кондратюка и Алиева после выступления фигуристов на Спартакиаде сильнейших

Обозреватель RT Елена Вайцеховская подвела итоги выступлениям фигуристов в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

«Марк Кондратюк и Дима Алиев сегодня красавцы. Особенно Дима, несмотря на то что не попал на пьедестал — остался четвёртым. Даже когда тебе в силу первого выступления не слишком светит, есть разница — закончить соревнования жалким подобием себя самого или собрать в кучу силы и нервы и доказать, что ты мужик.

Самому себе доказать, а не кому-то стороннему. Это очень важно. Потому что есть такая сугубо внутренняя вещь, как самоуважение. Сугубо внутренняя — потому что каждый спортсмен в глубине души всегда понимает, чего стоит то или иное его достижение. Слабак он, которому повезло, или человек, реально оставивший всего себя на поле боя.

Опять же, можно расценить сказанное как красивые слова, но для спортсменов это реально поле боя. Где важно сохранить внутреннее достоинство, даже когда не получилось стать первым. Именно это и Марк, и Дима сделали. Респект», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл Спартакиаду сильнейших в мужском одиночном катании.