RT в Telegram
Подпишись

Вайцеховская выделила Кондратюка и Алиева после выступления фигуристов на Спартакиаде сильнейших

Короткая ссылка
Обозреватель RT Елена Вайцеховская подвела итоги выступлениям фигуристов в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Вайцеховская выделила Кондратюка и Алиева после выступления фигуристов на Спартакиаде сильнейших
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Марк Кондратюк и Дима Алиев сегодня красавцы. Особенно Дима, несмотря на то что не попал на пьедестал — остался четвёртым. Даже когда тебе в силу первого выступления не слишком светит, есть разница — закончить соревнования жалким подобием себя самого или собрать в кучу силы и нервы и доказать, что ты мужик.

Самому себе доказать, а не кому-то стороннему. Это очень важно. Потому что есть такая сугубо внутренняя вещь, как самоуважение. Сугубо внутренняя — потому что каждый спортсмен в глубине души всегда понимает, чего стоит то или иное его достижение. Слабак он, которому повезло, или человек, реально оставивший всего себя на поле боя.

Опять же, можно расценить сказанное как красивые слова, но для спортсменов это реально поле боя. Где важно сохранить внутреннее достоинство, даже когда не получилось стать первым. Именно это и Марк, и Дима сделали. Респект», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл Спартакиаду сильнейших в мужском одиночном катании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить