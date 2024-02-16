Рекорд Семененко, радость Букина и ошибка Бойковой: на Спартакиаде стартовал турнир фигуристов

Александра Степанова и Иван Букин ожидаемо стали первыми в ритм-танце на турнире по фигурному катанию в рамках Спартакиады. Они уверенно обошли Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина, а также Ирину Хавронину и Дэвида Нарижного. Евгений Семененко выиграл короткую программу у мужчин с рекордом России, существенно опередив Владислава Дикиджи, Романа Савосина и Марка Кондратюка. В соревнованиях спортивных пар не нашлось равных Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые в пятницу отпраздновали семилетие совместных выступлений. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь не смогли показать чистый прокат и менее чем на балл опередили Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова.

Степанова и Букин — вне конкуренции

В Магнитогорске стартовал турнир Спартакиады по фигурному катанию. Открывали соревнования танцоры, и первыми среди претендентов на медали на лёд вышли Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный. Бронзовые призёры чемпионата страны исполнили программу спокойно и раскованно, без внутренней дрожи, которая всё-таки чувствовалась у них на протяжении сезона. И на этот раз прокат обошёлся без явных помарок. Случилось лишь небольшое, заметное только на видеоповторе, расхождение в твизлах, из-за чего ребята не получили максимальных надбавок. Тем не менее, они установили личный рекорд в ритм-танце — 82,74 балла.

«Мы достаточно расслабленные, потому что основной старт — чемпионат России — мы откатали. Этот старт — как отдых. Мы готовили программу, конечно, накатывали, но это всё же больше как опыт», — заявил Нарижный журналистам после проката.

Также в первой разминке перед магнитогорской публикой предстали Александра Степанова и Иван Букин, которые в очередной раз продемонстрировали, что равных среди нынешнего поколения танцоров им просто нет. Ритм-танец подопечных Александра Жулина смотрелся на одном дыхании, а все их движения были выверены и отточены: синхронные твизлы, чёткая работа на дорожке шагов, безупречно исполненная поддержка. Как результат, спортсмены получили от судей ещё более высокие оценки, чем на декабрьском чемпионате России, хотя и косвенно признали, что на них во многом работает авторитет, заработанный годами выступлений.

«Хочется сказать: «Смотрите, как поработали». Было 86 баллов, стало 90, это хороший показатель того, что мы не стоим на месте, работаем. Хочется работать дальше, совершенствоваться, получать ещё больше баллов, чтобы они были ещё и за нынешние заслуги», — отметил Букин в эфире Первого канала.

Вторую разминку открывали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, которым также удалось улучшить свой максимальный результат в сезоне. К прокату ещё одной пары Жулина у судей не возникло больших претензий, разве что в первой секции твизлов был заметен рассинхрон, за что фигуристы поплатились надбавками. Однако Хавронину и Нарижного они обошли и в технике, и в компонентах, хотя и не намного. Разница между дуэтами — 2,07 балла.

Четвёртое промежуточное место заняли юные воспитанники Ирины Жук и Александра Свинина — Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. По ходу сезона ребята неустанно прогрессировали, что было заметно невооружённым взглядом. В Магнитогорске дуэт уже привычно показал высокую скорость катания, но недосчитался баллов из-за второго уровня на дорожках шагов. И даже несмотря на это они всего балл уступили Ирине и Дэвиду, оставив себе возможность побороться за первую взрослую медаль.

Рекорд Семененко

Короткую программу у мужчин выиграл Евгений Семененко, прекрасно справившийся со своим «Клоуном». Он начал прокат с блестящего каскада из четверного и тройного тулупов, затем подкрепил успех квад-сальховом, а во второй половине программы исполнил тройной аксель. В результате ученик Алексея Мишина получил от судей 104,84 балла, установив рекорд России в этом виде. Это звание Евгений отобрал у Петра Гуменника, который выиграл короткую на ЧР-2023 с результатом 104,47 балла. Увы, взять реванш в этом сезоне воспитанник Вероники Дайнеко уже не сумеет, так как заключительный старт пропускает из-за перенесённой пневмонии.

Второе промежуточное место занимает Владислав Дикиджи, который, увы, в своём прокате не обошёлся без помарок. В частности, на выезде с четверного лутца, который на предыдущих турнирах давался фигуристу играючи, он слегка зацепил лёд второй ногой. Кроме того, подопечному Олега Татаурова немного не хватило скорости на финальном вращении, так что он получил за него очень маленькую надбавку, а дорожка шагов была оценена только на третий уровень. Вкупе эти небольшие погрешности не позволили спортсмену набрать гроссмейстерские 100 баллов, хотя он остановился от них очень близко (99,92).

Малую бронзу по итогам короткой программы завоевал Роман Савосин, который реабилитировался за неудачное выступление на ЧР. В его прокате была лишь одна грубая ошибка — недокрут на четверном сальхове, но так как прыжок был исполнен во второй половине программы, то потери оказались не слишком высоки.

Даже более обидно, что фигурист лишился балла за то, что не уложился в отведённое время программы. Тем не менее, Савосин, который с триумфом вернулся в спорт в этом сезоне после годичного перерыва, получил 98,45 балла и не потерял шансов подняться даже на верхнюю ступень пьедестала при удачном раскладе в произвольной.

Всего на 0,1 балла от него отстаёт Марк Кондратюк, который впервые в сезоне выдал шикарный прокат. Он вполне мог посоперничать и с Дикиджи за вторую промежуточную строчку, если бы не сделал двойной тулуп в каскаде вместо тройного. Тем не менее, остальные элементы были исполнены на уровне, достойном чемпиона Европы, и можно надеяться, что Марк справился с теми проблемами, которые преследовали его весь сезон.

«Это за счёт не забытого вращения. Наверное, это за сегодня моё главное достижение — что я ни одного вращения не забыл. Я доволен, рад, что было неплохо, что в общих чертах получилось. Неидеально, конечно, но нормально», — отметил фигурист.

Приятно удивили Матвей Ветлугин, который исполнил четверной лутц, хотя ранее в короткой всегда прыгал тулуп, и Андрей Мозалёв, уверенно прокатавший новую программу лишь с одной весомой помаркой — недокрутом на квад-сальхове. Вопреки ожиданиям спортсмена, его новый тренер Этери Тутберидзе не приехала в Магнитогорск: группу «Хрустального» сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

«Я хотел бы видеть Этери Георгиевну здесь. Она решила не ехать, но ментально она здесь как будто», — отметил Мозалёв.

Ошибка Бойковой

В турнире пар лидерство ожидаемо захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые в этот день отпраздновали семилетие создания их союза на льду. «Спасибо, что терпишь мои закидоны», — со смехом поздравил свою партнёршу фигурист. Между тем, подопечные Тамары Москвиной безупречно справились с программой, хотя и получили несколько меньше баллов, по сравнению с чемпионатом страны — 81,46. Показалось, что спортсмены даже были слегка недовольны оценками, но партнёр опроверг это впечатление.

«Всё в порядке. Нормально. На баллы не обращаем внимание. Своим прокатом мы довольны», — сказал Александр журналистам.

А вот у главных соперников Мишиной и Галлямова — Александры Бойковой и Дмитрия Козловского — была причина быть недовольными не только и не столько оценками, сколько собственным выступлением. В очередной раз в сезоне партнёрша допустила оплошность при исполнении параллельного прыжка — на этот раз на выезде коснулась льда рукой. Кроме того, комбинированное вращение со сменой ноги было оценено судьями лишь на третий уровень, вследствие чего общая оценка оказалась такой, которая вполне позволяет преследователям посягнуть на казавшееся ранее незыблемым второе место соревнований.

У Александры и Дмитрия 78,01 балла, а занимающие промежуточную третью строчку Юлия Артемьева и Алексей Брюханов уступают им меньше балла — у них 77,31. Кроме того, в опасной близости находятся и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (77,10). И те, и другие обошлись без грубых ошибок, лишь немного недобрав на уровнях. К пермякам у судей возникли вопросы по поводу тодеса и подкрутки «тройной тулуп», а москвичи недостаточно чётко исполнили аналогичную подкрутку и дорожку шагов.

Неожиданно низко по итогам короткой — на шестом месте — оказались чемпионы страны по прыжкам Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, причём, что обидно, подвёл их в первую очередь прыжок: партнёрша не справилась с параллельным тулупом. Также были помарки на дорожке и комбинированном вращении.

«Всё нормально, ничего страшного не произошло. Всё в целом было не плохо, но и не хорошо. Были хорошие элементы, но и был косячок на тулупе — ничего страшного», — заметил партнёр после проката.