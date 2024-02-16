Мишина и Галлямов рассказали, что им волнительно выступать на Спартакиаде
- AFP
- © Kirill KUDRYAVTSEV
«Ошибок в прокате не было, может, только маленькие, катанием довольны. Волнительно было выступать, так как самый популярный вид спорта здесь — хоккей. Полный зал порадовал», — цитирует Мишину ТАСС.
По словам Галлямова, фигуристы не обращают внимания на баллы.
«Сегодня мы испытали драйв, приятно было кататься, нас поддерживали на каждом элементе», — добавил спортсмен.
Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит в рамках Спартакиады. Турнир завершится 18 февраля.
Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл короткую программу на Спартакиаде сильнейших.