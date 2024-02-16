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Мишина и Галлямов рассказали, что им волнительно выступать на Спартакиаде

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Призёры Олимпиады в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов признались, что удовлетворены своим выступлением с короткой программой на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.
Мишина и Галлямов рассказали, что им волнительно выступать на Спартакиаде
  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

«Ошибок в прокате не было, может, только маленькие, катанием довольны. Волнительно было выступать, так как самый популярный вид спорта здесь — хоккей. Полный зал порадовал», — цитирует Мишину ТАСС.

По словам Галлямова, фигуристы не обращают внимания на баллы.

«Сегодня мы испытали драйв, приятно было кататься, нас поддерживали на каждом элементе», — добавил спортсмен.

Финал Гран-при России по фигурному катанию проходит в рамках Спартакиады. Турнир завершится 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко выиграл короткую программу на Спартакиаде сильнейших.

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