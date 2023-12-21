Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России
Бойкова объяснила спешкой падение с тройного риттбергера на чемпионате России
«Падение с риттбергера? Поспешила, не доехала дугу. Очень хотела прыгнуть и сделать чисто… вот и получила», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.
«Мне казалось, что мы ехали здорово, все элементы, кроме одного, были исполнены здорово. Что будет в произвольной? Надеюсь, что сделаем всё в наилучшем образе», — добавил Козловский.
За прокат пара получила 76,95 балла и занимает промежуточное первое место.
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