Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Падение с риттбергера? Поспешила, не доехала дугу. Очень хотела прыгнуть и сделать чисто… вот и получила», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

«Мне казалось, что мы ехали здорово, все элементы, кроме одного, были исполнены здорово. Что будет в произвольной? Надеюсь, что сделаем всё в наилучшем образе», — добавил Козловский.

За прокат пара получила 76,95 балла и занимает промежуточное первое место.

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