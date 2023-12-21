RT в Telegram
Подпишись

Бойкова объяснила падение с тройного риттбергера на чемпионате России

Бойкова объяснила спешкой падение с тройного риттбергера на чемпионате России

Короткая ссылка
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Падение с риттбергера? Поспешила, не доехала дугу. Очень хотела прыгнуть и сделать чисто… вот и получила», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

«Мне казалось, что мы ехали здорово, все элементы, кроме одного, были исполнены здорово. Что будет в произвольной? Надеюсь, что сделаем всё в наилучшем образе», — добавил Козловский.

За прокат пара получила 76,95 балла и занимает промежуточное первое место.

Ранее фигурист Алиев рассказал, почему не собирается завершать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить