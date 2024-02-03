Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро

Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи раскрыл подробности нападения на него в метро в Санкт-Петербурге.

«В общем и целом, ехал я по своим делам в метро. Напротив меня сидел тот самый мужчина. Я был в наушниках, залипал в телефоне, и огромный рюкзак был у меня на коленях. В какой-то момент мой рюкзак резко тянут в противоположную сторону. Подумал, что его хотят украсть, соответственно, я потянул рюкзак к себе обратно и с недоумением посмотрел на того самого мужчину. Так как я не конфликтный человек сам по себе, не стал разбираться и уткнулся обратно в телефон», — написал 19-летний спортсмен в своём Telegram-канале.

По слова фигуриста, затем этот человек ударил его достаточно неприятно ногой по колену.

«Тут я снял наушники и спросил его: «Дед, с тобой всё нормально?» Его ответ в мою сторону я разобрать не смог, так как слышал его плохо. Решил, что лучше продолжу игнорировать, дабы не доводить ситуацию до конфликта (снова залип в телефоне). У станции, на которой мне нужно было выходить, этот мужчина оказался стоящим передо мной. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. В правой руке я успел разглядеть блестящий предмет, очень похожий на нож», — продолжил Дикиджи.

Серебряный призёр чемпионата России по прыжкам добавил, что, когда увидел блестящий предмет, который был в руках нападавшего, он молниеносно среагировал и оттолкнул его ногой.

«Резко встал с места и, не поворачиваясь к нему спиной, быстро стал отходить назад к дверям. На что получил угрозу: «Выходи из вагона — или зарежу». В этот момент открылись двери, и я вышел. В итоге пошёл искать работников метрополитена или сотрудников полиции. Выброс адреналина зашкаливал. Чего конкретно хотел от меня этот мужчина, я не знаю. Но я точно ничего такого не сделал, чтобы на меня налетали с этим самым предметом. Никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал. Действия данного мужчины были для меня конкретным шоком», — заключил Джикиджи.

Как сообщили RT в МВД, задержанным оказался 61-летний сервисный инженер, проживающий на улице Щербакова. Отмечается, что мужчина пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что он не уступил место женщине.

Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что 2 февраля спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Инцидент произошёл около 19:30 мск.

Ранее чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала ситуацию с нападением Дикиджи.