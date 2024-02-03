Радионова — об инциденте с фигуристом Дикиджи: надеюсь, что виновный будет наказан

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала ситуацию с нападением на фигуриста Владислава Дикиджи в метро.

«Надеюсь, что виновный будет наказан. Главное, что с Владом всё хорошо, он цел и невредим. С ним рядом близкие, всё должно быть хорошо. Никакой психологической травмы не должно быть», — цитирует Радионову «Матч ТВ».

Как сообщили RT в МВД, задержанным оказался 61-летний сервисный инженер, проживающий на улице Щербакова. Отмечается, что мужчина пригрозил фигуристу ножницами из-за того, что он не уступил место женщине.

Уголовное дело в отношении гражданина возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК России (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Напомним, что 2 февраля 19-летний спортсмен в соцсетях сообщил, что неизвестный едва не зарезал его в метро. Инцидент произошёл около 19:30 мск.

Ранее Татауров рассказал, что фигурист Дикиджи провёл первую тренировку после нападения.