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Рукавицын: Алиева объявили чуть ли не предателем, а мы — патриоты

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Евгений Рукавицын, тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева, прокомментировал критику в адрес своего ученика.

«Я ребят воспитываю в ключе патриотизма, они такие. Вчера мы прожили непростую ночь. Дима позволил себе чуть откровенничать про себя, не про глобальные процессы. Нас обвинили в том, что он чуть ли не предатель», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Фигурист после первого соревновательного дня на Спартакиаде сильнейших заявил, что ему не хватает драйва и настроя на внутрироссийских стартах.

Сегодня Алиев по итогам короткой и произвольной программ получил от судей 282,78 балла и занял четвёртое место.

Ранее Алиев связал с эмоциональностью свои слова о нехватке настроя на российских стартах.

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