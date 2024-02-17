Рукавицын: Алиева объявили чуть ли не предателем, а мы — патриоты
«Я ребят воспитываю в ключе патриотизма, они такие. Вчера мы прожили непростую ночь. Дима позволил себе чуть откровенничать про себя, не про глобальные процессы. Нас обвинили в том, что он чуть ли не предатель», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Фигурист после первого соревновательного дня на Спартакиаде сильнейших заявил, что ему не хватает драйва и настроя на внутрироссийских стартах.
Сегодня Алиев по итогам короткой и произвольной программ получил от судей 282,78 балла и занял четвёртое место.
Ранее Алиев связал с эмоциональностью свои слова о нехватке настроя на российских стартах.