«Есть предвкушение того, что будет дальше»: Самарин объявил о завершении карьеры после Спартакиады сильнейших

Александр Самарин объявил о завершении карьеры, после того как занял лишь 11-е место на Спартакиаде сильнейших. Фигурист поблагодарил за помощь всю свою команду, тренеров и национальную федерацию, а также пожелал успеха соперникам. При этом призёр чемпионата Европы не стал говорить о дальнейших планах.

«Видимо, я отдал последнее»

Завершение Александром Самариным карьеры стало одним из самых громких событий Спартакиады сильнейших, пусть он и выступил на турнире фигуристов крайне неудачно и занял только 11-е место.

«По прокату нечего комментировать. Главное, что получилось лучше, чем на чемпионате России, хотя бы в эмоциональном плане. В техническом же не было почти ничего», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Далее он поблагодарил за сотрудничество всю свою команду, тренеров, ФФККР и других людей, которые помогали ему в разное время.

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«Данным периодом жизни я очень доволен. Дальше будем двигаться. Это не пауза, зачем юлить… Да, вышло не так ярко, как хотелось бы. Но я нахожусь здесь, турнир называется «Спартакиада сильнейших», я рад, что смог оказаться среди сильнейших. Что-то получилось, что-то нет, но ладно», — добавил Самарин.

Он также порадовался тому, что более чем за десять лет выступлений получил богатый жизненный опыт, хотя не всегда показывал те результаты, на которые рассчитывал. А на прощание призёр чемпионата Европы пожелал успеха соперникам.

«Чувства смешанные. Но я понимаю, что всё. Прошлый сезон получился отличным, смог даже взять медаль на чемпионате России. Смотрите, какая конкуренция у нас, все ребята, которые выступают сейчас, год назад были не слабее. Но тогда, видимо, я отдал последнее. На первые пару стартов текущего меня ещё хватило… Есть предвкушение того, что будет дальше. И наверное, немного потоскую по прошлым временам», — заключил фигурист.

На его уход эмоционально отреагировал Марк Кондратюк, завоевавший в Магнитогорске серебро. Самарина он назвал не только сильным атлетом, но и добрым, искренним человеком, с которого всегда пытался брать пример.

«Я стремился быть в каком-то смысле похожим на него, перенимать лучшее, что в нём есть. Понимал, когда-то этот момент настанет. И меня всегда пугало, как я буду тренироваться дальше, поскольку быть старшим — определённая ответственность. Для ребят, которые только набирают обороты, придётся стать путеводной звездой», — посетовал Кондратюк.

Серебро чемпионата Европы и обидный пролёт мимо Олимпиады

Несмотря на то что Самарин реализовал свой потенциал далеко не полностью и довольствовался на крупных международных соревнованиях серебром ЧЕ, его дорога в спорте получилась интересной и насыщенной событиями.

При этом путь Александра был предопределён с самого детства. Уже в четыре года отец отвёл сына в секцию фигурного катания, чтобы тот не бездельничал. Ребёнку новое занятие пришлось по душе. Сначала он работал под руководством Любови Федорченко, а потом перешёл к Инне Гончаренко.

В сезоне-2012/13 состоялась премьера россиянина среди юниоров. И он с ходу продемонстрировал свой высочайший уровень, взяв бронзу на этапах Гран-при в Словении и Германии. Тогда же он дебютировал на взрослом первенстве страны и расположился на восьмой строчке. Впоследствии уроженец Москвы завоюет пять медалей турнира (две серебряные и три бронзовые). Куда успешнее он выступил на чемпионате России по своему возрасту, где был вторым и отобрался на ЧМ. Там же Александр занял восьмую позицию.

Далее талантливый атлет продолжал стремительно прогрессировать. В 2014-м он начал работать в группе Светланы Соколовской, откуда уже не уходил, а спустя год овладел четверным тулупом. Параллельно Самарин завоёвывал медали международных и внутренних стартов. В 2015-м он взял золото этапа юниорского Гран-при в Хорватии и выиграл турнир серии «Челленджер» в Варшаве. Но в марте 2016-го его ждала досадная неудача на ЧМ по своему возрасту. После короткой программы Александр шёл вторым, уступая только Дмитрию Алиеву, но провалил произвольную и не сумел подняться на пьедестал.

В заключительном юниорском сезоне он взял серебро в финале Гран-при и впервые поднялся в топ-3 взрослого национального первенства, пропустив вперёд лишь Михаила Коляду. Достойно смотрелся он и на дебютном ЧЕ, попав в топ-8. А на последнем юниорском ЧМ всё же получил награду — бронзу.

К сожалению, дебютный полноценный сезон, который вдобавок был олимпийским, получился для спортсмена очень сложным. Для начала он получил травму ноги, из-за которой четыре месяца вообще не выходил на лёд. Возвращение состоялось за неделю до контрольных прокатов в Сочи. Однако Самарин проявил характер и быстро набрал форму. Так, на коммерческом турнире в Шанхае, где участники демонстрировали исключительно произвольные, молодой человек впервые выполнил три квада: два лутца и тулуп.

Но, казалось, главного достижения он добился на ЧР, где удержал вторую строчку, несмотря на поломку ботинка. Он опередил Алиева и практически отобрался на Олимпиаду в Пхёнчхане. Спасти соперника могло лишь удачное выступление на ЧЕ. И чудо в последний момент произошло. Соотечественник занял в Москве второе место, а Самарин остался шестым и не попал на ОИ.

«У Сашки уже, считай, билеты на Олимпиаду были куплены, он на чемпионате России у Димы выиграл и по рейтингу сезона стоял выше. И вот оно, первенство континента за месяц до поездки в Южную Корею. И Саша у меня «лежит». Так случилось, психология», — объясняла Соколовская.

Сам спортсмен признался: оказался тогда столь раздавлен эмоционально, что хотел повесить коньки на гвоздь. Спасла ситуацию его тренер, которая попросила включить подопечного в состав сборной страны в качестве запасного.

«Было тяжело переживать эти моменты. Спасибо большое, что взяли на олимпийский сбор в Японию, но всё равно, когда ты один сидишь и смотришь, как ребята едут на Олимпиаду и кто-то возвращается с медалями, а ты понимаешь: это вообще история не про тебя, ты сейчас поедешь на финал Кубка России», — вспоминал атлет.

Однако даже после столь обидной неудачи он сумел собраться и выдал пару сильных сезонов. При этом в мае 2018-го Самарин перенёс операцию на ноге. Но спустя восемь месяцев он добился самого большого успеха в карьере — завоевал серебро ЧЕ в Минске. Да и то в Белоруссии он уступил только непобедимому на тот момент Хавьеру Фернандесу.

А чуть раньше он стал первым с 2009-го россиянином после Евгения Плющенко, выигравшим домашний этап Гран-при в Москве — Rostelecom Cup. Причём он взял своеобразный реванш у Алиева, опередив его практически на пять баллов.

К сожалению, после карьера подопечного Соколовской складывалась уже не столь успешно. Мешали и травмы. В 2020-м он получил повреждение спины, а затем заболел коронавирусом. В результате впервые за пять лет не удалось подняться на пьедестал даже на национальном первенстве. А в 2022-м отечественных фигуристов отстранили от международных соревнований.

Призёр ЧЕ продолжал кататься и передавать опыт молодым коллегам. В предыдущем сезоне он даже в третий раз завоевал бронзу чемпионата страны. На мажорной ноте для ветерана стартовал и текущий. На этапе Гран-при России в Красноярске он стал вторым, а в Самаре — третьим.

«У меня такого ни разу не было, чтобы только фигурное катание и ты им живёшь. Я наслаждаюсь данным моментом, улыбками, контактом. Это классно. Да, сначала стресс, волнение, но потом втягиваешься и видишь плоды работы», — радовался Самарин.

Увы, главные старты не задались. На ЧР он продемонстрировал худший для себя результат, расположившись в итоговом протоколе 15-м, а затем провалился на Спартакиаде сильнейших.

«Запомнится своим бойцовским характером»

Для экспертов завершение Самариным карьеры сюрпризом не стало. Так, четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун предположил, что главной причиной послужило отсутствие возможности выступать на международных стартах.

«Мне он запомнится своим бойцовским характером. Конечно, это взрослое, взвешенное решение. Понимаю, почему он мог так поступить — отсутствие международных соревнований. Ведь Александр — титулованный спортсмен, и ему хотелось выступать на чемпионатах Европы и мира, на Олимпийских играх. Желаю ему успехов! Жизнь только начинается», — приводит слова Ковтуна «Матч ТВ».

В свою очередь, известный хореограф Илья Авербух также отметил силу воли спортсмена, которая позволяла ему добиваться успехов даже в непростые моменты.

«Лутц Самарина является эталоном исполнения четверного. Пожелаем ему найти себя в жизни, на спорте всё не заканчивается. Напротив, главное только сейчас и начинается», — подчеркнул он.

А призёр чемпионатов мира и Европы Анна Погорилая считает, что молодой человек понимает: он сделал в фигурном катании всё, что мог, и не способен на большее.

«Мы запомним его как выдающегося спортсмена, классного русского парня. Очень жалко», — отметила Погорилая.

Между тем обозреватель RT Елена Вайцеховская выделила не только мастерство Самарина, но и человеческие качества, за которые его всегда уважали даже оппоненты.

«Когда спортсмен завершает столь длинный путь, вместивший в себя более десятка лет выступлений на взрослом уровне, невольно начинаешь размышлять: что считать в этой карьере главным? 12 чемпионатов страны, где Самарин пять раз поднимался на пьедестал? Четыре первенства Европы с местами в первой десятке и серебром в 2019-м? Или обиднейшее стечение обстоятельств, вследствие которого Самарин, будучи вице-чемпионом России, не сумел пробиться в олимпийскую сборную в 2018-м? Всё это — те самые вехи, которые остаются в послужном списке навсегда.

Но сказать на самом деле хочется о другом. О той самоотверженности в работе, всегда отличавшей фигуриста. О его преданности тренеру и своему виду. Об умении поддерживать тех, кто дорог, и не завидовать тем, кто сильнее. Когда Кондратюк говорит, что всегда равнялся на Самарина, катаясь с ним на одном льду, это не рисовка. Когда Алиев называет Александра другом — это тоже всегда было по-настоящему, от души. Несмотря на то что большую часть собственных карьер эти двое провели в борьбе за одну и ту же медаль.

Будь удачлив в своей новой жизни, Саша! Ты, как никто, заслуживаешь этого», — пожелала Вайцеховская.