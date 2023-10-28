Самарин — о короткой программе: для начала сезона откатал терпимо
- РИА Новости
«Для начала сезона откатал терпимо. Получилось лучше, чем на контрольных прокатах. Было некое волнение, но зрители помогли мне справиться. Фанаты — космос. Уходить со льда не хотелось!» — приводит слова Самарина Sport24.
За свой прокат Самарин получил 93,92 балла и занял второе промежуточное место. Лидирует Дмитрий Алиев (100,45).
Произвольные программы мужчины представят 29 октября.
Ранее Карартынян выиграл этап Гран-при России среди юниоров в Красноярске.