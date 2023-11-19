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Самарин признался, что выступал в болезненном состоянии на Гран-при в Самаре

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Фигурист Александр Самарин прокомментировал третье место на пятом этапе Гран-при в Самаре.
Самарин признался, что выступал в болезненном состоянии на Гран-при в Самаре
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Рад, что я дожил до конца, накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния, и я рад, что дотерпел до конца без капитальных срывов», — цитирует Самарина «СЭ».

Фигурист получил от судей 263,21 балла и занял третье место. Золото турнира выиграл Пётр Гуменник (300,66). Вторым стал Роман Савосин (288,46).

Ранее Гуменник заявил, что отказался от четверного лутца ради максимальных баллов.

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