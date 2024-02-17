Дикиджи верит, что ему по силам обыграть Семененко

Российский фигурист Владислав Дикиджи прокомментировал третье место в мужском одиночном катании на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.

«Тут все пацаны сильные, мужики. Женя Семененко хорош, очень силён. Но его обыграть возможно. Мне, наверное, нужно поднять компоненты и поднять чистоту проката», — цитирует Дикиджи «Матч ТВ».

Победу на Спартакиаде одержал Евгений Семененко. По итогам короткой и произвольной программ он получил от судей 304,40 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк с результатом 297,72. Третий — Дикиджи (283,48).

Ранее Семененко прокомментировал победу на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске.