Тарасова: у Петросян нет соперниц на Спартакиаде
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«Петросян сегодня откаталась потрясающе! На Спартакиаде она сама себе соперница», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Петросян набрала 86,29 балла и занимает первое место после короткой программы на Спартакиаде. На второй позиции располагается Анна Фролова (76,55), на третьей — Ксения Синицына (75,75).
Прокат произвольных программ состоится 18 февраля.
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