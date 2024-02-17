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Тарасова: у Петросян нет соперниц на Спартакиаде

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова считает, что с чемпионкой России по фигурному катанию Аделией Петросян сложно кому-то конкурировать.
Тарасова: у Петросян нет соперниц на Спартакиаде
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Петросян сегодня откаталась потрясающе! На Спартакиаде она сама себе соперница», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Петросян набрала 86,29 балла и занимает первое место после короткой программы на Спартакиаде. На второй позиции располагается Анна Фролова (76,55), на третьей — Ксения Синицына (75,75).

Прокат произвольных программ состоится 18 февраля.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Камила Валиева сможет выступать в её шоу.

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