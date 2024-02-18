Васильев: Спартакиада сильнейших была проведена на уровне чемпионата мира
«Вне всяких сомнений, Спартакиада сильнейших была проведена на уровне чемпионата мира. Местные власти создали все необходимые условия, которые позволили нашим спортсменам соревноваться на равных друг с другом. Организация, массовость посещения, красивая картинка, всё это сделало просмотр соревнований очень приятным. Конечно, хотелось бы также посоревноваться и с сильнейшими в мире, но я думаю, ещё настанет то время, когда наши недруги попросят нас вернуться на международные соревнования», — сказал Васильев RT.
Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему пропустила масс‑старт на 50 км на Спартакиаде.