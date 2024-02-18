Васильев: Спартакиада сильнейших была проведена на уровне чемпионата мира

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил уровень проведения спортивных соревнований Спартакиады сильнейших в нашей стране.

«Вне всяких сомнений, Спартакиада сильнейших была проведена на уровне чемпионата мира. Местные власти создали все необходимые условия, которые позволили нашим спортсменам соревноваться на равных друг с другом. Организация, массовость посещения, красивая картинка, всё это сделало просмотр соревнований очень приятным. Конечно, хотелось бы также посоревноваться и с сильнейшими в мире, но я думаю, ещё настанет то время, когда наши недруги попросят нас вернуться на международные соревнования», — сказал Васильев RT.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова объяснила, почему пропустила масс‑старт на 50 км на Спартакиаде.